Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пятибалльный шторм накрыл Москву. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По прогнозам синоптика, штормовой ветер продлится до 22:00. Метеоролог заявил, что его порывы достигнут 17–22 метров в секунду, местами – 25 метров в секунду.

Также синоптик предупредил, что в городе из-за непогоды могут упасть деревья, слабо закрепленные конструкции, повредиться кровли и оборваться линии ЛЭП.

В свою очередь, столичный Дептранс рекомендовал жителям пересесть на общественный транспорт из-за дождя и снега.

"ЦОДД: напоминаем, что сегодня в течение дня в Москве ожидаются снег, дождь и сильный ветер – рекомендуем использовать для поездок городской транспорт. По прогнозам синоптиков, до завтрашнего утра в городе ожидаются снег с дождем и сильный ветер", – говорится в сообщении.

Температура составит ниже 0 градусов. Также в столице возможна гололедица. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

На фоне надвигающейся непогоды столичные службы были переведены в режим повышенной готовности. На улицах города организовано дежурство бригад и техники Мосводостока. Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний.

При этом в ночь на 22 ноября осадки постепенно прекратятся, а температура составит от 0 до минус 4 градусов. Днем 23 ноября ожидается от 0 до минус 1 градуса. При этом порывы ветра уменьшатся до 7–12 метров в секунду.

