Минувшая ночь в столице стала самой теплой для 21 ноября за всю метеоисторию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за всю метеоисторию для 21 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, температура на опорной столичной станции ВДНХ показала плюс 6,1 градуса, что соответствует многолетним показателям сентября и превышает климатическую норму на 9 градусов.

Прежний ночной рекорд тепла для 21 ноября был зафиксирован в 2015 году, когда столбики термометров показывали плюс 3,8 градуса.

"Так тепло в сумерках в ноябре обычно бывает в Риме, Барселоне или Афинах, и это больше напоминает климат не Русской равнины, а субтропиков Средиземноморья", – сказал Тишковец.

Несмотря на теплую ночь, уже вечером четверга столицу накроет первая метель. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ожидается сильный снег и ветер до 20 метров в секунду. В ночь на пятницу осадки начнут постепенно прекратятся, а температура составит от 0 до -4 градусов. Днем в субботу будет 0...-1 градус. Порывы ветра уменьшатся до 7–12 метров в секунду.

"Относительно спокойный день в пятницу, но в субботу к Москве опять приближается очередной циклон, он принесет в столицу снег, дождь, налипание мокрого снега на провода, гололедицу. В ночь на пятницу и субботу аналогичная ситуация по осадкам: дождь, снег, мокрый снег", – рассказал Вильфанд.

По его словам, можно говорить о том, что выпадет больше половины нормы осадков. Синоптик добавил, что в ночь на субботу температурный показатель будет в диапазоне плюс 1–3 градуса. В ночь на воскресенье прогнозируются от -1...-6 градусов, днем ожидается около 0...-3 градусов.

В понедельник и вторник, 25 и 26 ноября, дневные температуры тоже будут отрицательными – 1–6 градусов ниже нуля, ночью ожидается 3–8 градусов ниже нуля.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра. Предупреждение будет действовать до 21:00 четверга.

Московских автомобилистов призвали быть внимательными за рулем из-за мокрого снега. Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим, не тормозить и не ускоряться резко, не отвлекаться на телефон во время движения и не оставлять личный транспорт под деревьями и шаткими конструкциями.