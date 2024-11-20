Водителей в Москве призвали к внимательности из-за мокрого снега

Фото: Агентство "Москва"

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов быть внимательными за рулем из-за мокрого снега в Москве, который ожидается в четверг, 21 ноября.

"По прогнозам синоптиков, завтра в течение дня в городе ожидаются снег с дождем и сильный ветер", – уточнил центр в своем телеграм-канале.

Специалисты посоветовали соблюдать скоростной режим, не тормозить и не ускоряться резко, не отвлекаться на телефон во время движения, а также не оставлять личный транспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Кроме того, ЦОДД рекомендовал пересесть на городской транспорт.

По прогнозам синоптиков, завтрашний день может стать самым дождливым с начала месяца. Погоду в столичном регионе будет формировать циклон, основной центр которого окажется над Финским заливом.

На фоне непогоды в Москве и Подмосковье уже объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 21 ноября.

При этом к выходным, 23 и 24 ноября, в столице может установиться постоянный снежный покров. Всего в конце этой недели в столичном регионе выпадет до 40–60 миллиметров осадков, что соизмеримо со всей месячной климатической нормой ноября.