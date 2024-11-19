Синоптик Позднякова: 21 ноября в Москве может стать самым дождливым днем месяца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До 15 миллиметров осадков ожидается в Москве в четверг, 21 ноября. Этот день может стать самым дождливым с начала месяца, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"В четверг, 21 ноября, погоду в столичном регионе будет формировать циклон, основной центр которого окажется над Финским заливом. Но в его систему поступит порция тепла от циклона с Украины, поэтому система атмосферных фронтов будет сложной. И погода тоже", – отметила она.

По словам синоптика, дождь накроет столицу утром 21 ноября и усилится к 15:00. За сутки количество осадков может достичь рекордных значений. Как подчеркнула метеоролог, для 21 ноября максимальное количество осадков наблюдалось в 1923 году (16,7 миллиметра).

Позднякова указала, что 22 ноября температура опустится до 0 градусов и в столице начнет формироваться снежный покров.

В ближайшие дни в столице прогнозируется прохладная и преимущественно облачная погода. 19 ноября столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов выше нуля днем и от 1 до 3 – ночью. Местами пройдут небольшие осадки.

В связи с этим автомобилистов призвали к внимательности на дороге. На трассе М-1 "Беларусь" до утра 20 ноября местами ожидается снег. На М-3 "Украина" днем 19 ноября на территории Калужской, Брянской и Курской областей также прогнозируется снег, ночью он пройдет в Московской и Калужской областях.

