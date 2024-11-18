"Автодор" рекомендовал соблюдать дистанцию на дорогах из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из-за снегопада государственная компания "Автодор" рекомендовала водителям соблюдать безопасную дистанцию на дороге, а также следить за сообщениями на информационных табло и не отвлекаться на телефон, находясь за рулем.

Так, на М-1 "Беларусь" в понедельник, 18 ноября, местами ожидаются дожди, в ночь на вторник, 19 ноября, – дождь с мокрым снегом. Такую же ситуация прогнозируют и на М-3 "Украина".

"На М-4 "Дон", по прогнозу, в понедельник на всем протяжении трассы мокрый снег. В ночь на вторник в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях сохранится местами мокрый снег; в Краснодарском крае ожидается местами дождь", – говорится в телеграм-канале "Автодора".

Также, по прогнозу, дожди пройдут на М-11 "Нева" на территории Тверской и Новгородской областей. На трассе же, расположенной в Московской и Ленинградской областях, ожидается снег. При этом в ночь на 19 ноября мокрый снег прогнозируется в Московской, Тверской и Новгородской областях.

Кроме того, дожди пройдут днем на трассе М-12 "Восток" на территории Владимирской и Нижегородской областей, а также ночью в Московской, Владимирской, Нижегородской областях и Чувашии. В Татарстане же местами ожидается мокрый снег.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова назвала сложной погоду в Москве на этой неделе. Сначала город будет находиться в теплом секторе одного из атлантических циклонов, позже ожидаются осадки в виде дождя. По словам синоптика, в ночное время к дождю будет добавляться мокрый снег. В то же время температура воздуха до середины недели останется положительной днем и ночью.