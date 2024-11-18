Синоптик Позднякова: погода на этой неделе в Москве будет "сложной"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Сложная" погода ожидается в столице с 18 ноября, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, сначала город будет находиться в теплом секторе одного из атлантических циклонов. При этом днем ожидаются дожди. Однако ночью к дождю добавится мокрый снег.

В то же время температура воздуха до середины недели останется положительной днем и ночью. Понедельник, 18 ноября, будет самый теплый день недели, поскольку максимальная температура составит около 5 градусов, отметила Позднякова.

Кроме того, 18 и 20 ноября в городе днем прогнозируется от 2 до 5 градусов, также сохранится довольно плотный ветер, предупредила специалист.

"С 21 ноября погоду будет определять следующий циклон с центром над Финским заливом. У нас будут ночью временами небольшие осадки, а вот днем будет много дождя, временами дождь", – пояснила Позднякова.

Температура ночью будет колебаться от минус 1 до 4 градусов, днем – от 2 до 7 градусов. Порывы ветра достигнут 12–17 метров в секунду, поэтому эффективная температура ожидается не выше 2–3 градусов, сказала синоптик.

Затем атмосферное давление начнет повышаться. В пятницу, 22 ноября, временами ожидаются осадки от небольших до умеренных. Ночная температура составит от минус 2 до 3 градусов, дневная – от 0 до 5 градусов. Сохранится плотный южный ветер.

В субботу, 23 ноября, прогнозируется облачная погода со снегом и мокрым снегом. Температура ночью будет в пределах от минус 3 до 2 градусов, дневная – от минус 2 до 3 градусов. При этом ветер сменится на северо-западный.

Между тем в России сейчас наблюдается аномально высокая температура. Причинами такой погоды стали глобальное потепление и перенос воздушных масс из Атлантики. Так, на востоке Уральского федерального округа температура выше нормы на 15–16 градусов. Затем такая аномалия будет наблюдаться в центре Якутии с 16–20 градусами.

