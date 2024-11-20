Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за порывистого ветра

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 21:00 четверга, 21 ноября. Местами порывы ветра усилятся до 15–20 метров в секунду.

В Москве в среду, 20 ноября, ожидаются ветер до 17 метров в секунду, гололедица, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем будет в пределах от 1 до 3 градусов, в Подмосковье – от 0 до 5 градусов.

Уже следующий день может стать самым дождливым с начала месяца. Так, 21 ноября может выпасть до 15 миллиметров осадков. Предположительно, дождь накроет Москву утром и усилится к 15:00.

Постоянный снежный покров может установиться в Москве в эти выходные, 23 и 24 ноября. При этом в субботу его высота достигнет 3–5 сантиметров.