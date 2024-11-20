Синоптик Тишковец: штормовой ветер ожидается в Москве 21 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Штормовой ветер до 15–20 метров в секунду и около 40–50% от месячной нормы осадков ожидается в Москве 21 ноября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, из-за сильного возможно падение деревьев и других предметов.

"Компенсацией за ненастье будет очень теплая погода: даже ночью температура воздуха ожидается не ниже +4…+6, а днем столбики максимальных термометров поднимутся до +7…+9", – написал он в своем телеграм-канале.

Такая температура, по словам метеоролога, соответствует октябрьской климатической норме и считается на 7 градусов теплее многолетних показателей ноября.

Однако показания барометров продолжат стремительно падать и к исходу дня окажутся на самом дне барического "колодца" – 722 миллиметра ртутного столба. Тишковец подчеркнул, что это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Уже в ночь на пятницу, 22-е число, в Москве резко похолодает. Температура будет варьироваться от 0 до 3 градусов, осадки, в свою очередь, перейдут в снегопад, и на земле появится снежный покров высотой 1–2 сантиметра.

Тем временем на фоне начавшегося сегодня снега ЦОДД предупредил водителей быть внимательнее за рулем и соблюдать дистанцию. По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидаются сильный ветер и гололедица.

В связи с этим водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких ускорений и торможений, а также не отвлекаться на телефон, пояснили в пресс-службе Дептранса.

В среду, 20 ноября, ожидаются ветер до 17 метров в секунду и гололедица. На фоне непогоды столичное отделение МЧС России напомнило о запрете парковки машин под деревьями для водителей, а также посоветовало не укрываться под ними пешеходам.

Постоянный снежный покров может установиться в мегаполисе в предстоящие выходные, 23 и 24 ноября. Всего в конце этой недели в столичном регионе выпадет до 40–60 миллиметров осадков, что соизмеримо со всей месячной климатической нормой ноября. При этом уже в субботу он может достигнуть 3–5 сантиметров.

В начале последней недели ноября в столичном регионе может состояться полноценная "репетиция зимы". В эти дни после обильных снегопадов пройдут морозы.