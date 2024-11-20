Снежный покров начал формироваться в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Из-за снегопадов в Московском регионе начал формироваться временный снежный покров, передает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Синоптик отметил, что на метеостанциях МГУ, в Михайловском, Подмосковном, Наро-Фоминске, Клину снежный покров составляет один сантиметр, Волоколамске же – два сантиметра. По его словам, снежный покров формируется и в регионах Центральной России. Например, в Тверской области его высота уже достигла пяти сантиметров, в Псковской области – четырех сантиметров, в Смоленской области – трех сантиметров.

В Москве в среду, 20 ноября, ожидаются ветер до 17 метров в секунду, гололедица, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в городе днем при этом будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, в Подмосковье – от 0 до плюс 5 градусов.

Однако уже следующий день может стать самым дождливым с начала месяца. Так, 21-го числа может выпасть до 15 миллиметров осадков. Предположительно, дождь накроет Москву утром и усилится к 15:00.

Постоянный снежный покров может установиться в мегаполисе в предстоящие выходные, 23 и 24 ноября. При этом уже в субботу он может достигнуть 3–5 сантиметров.