Дептранс предупредил москвичей о снеге с дождем

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По прогнозу синоптиков, 20 ноября в столице ожидается снег с дождем, в связи с чем Дептранс призывает автомобилистов соблюдать меры безопасности. Предупреждение появилось в телеграм-канале ведомства.

В частности, за рулем следует быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД, поэтому маршрут лучше планировать заранее.

Ранее сообщалось, что облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается в Москве в среду, 20 ноября. Температура воздуха днем в столице будет от 1 до 3 градусов тепла, в Подмосковье – от нуля до плюс 5 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

До 15 миллиметров осадков ожидается в Москве в четверг, 21 ноября. Этот день может стать самым дождливым с начала месяца, считают синоптики.

Постоянный снежный покров может установиться в столице в предстоящие выходные, 23 и 24 ноября. Всего в конце этой недели в столичном регионе выпадет до 40–60 миллиметров осадков, что соизмеримо со всей месячной климатической нормой ноября.