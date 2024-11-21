Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

В ведомстве напомнили, что по экстренному предупреждению метеорологов в ближайшие часы в столице ожидаются ветер с порывами до 25 метров в секунду, дождь и мокрый снег.

"Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Подготовлено необходимое количество специализированной техники, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, на улицах города в связи с этим организовано дежурство бригад и техники Мосводостока. Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний.

Приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям поручили подготовить источники аварийного питания. Помимо этого, ведется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.



Жителей столицы призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, следует быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов попросили строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Между тем в ближайшие часы и до конца суток в Москве прогнозируется сильный дождь, в вечерние часы переходящий в мокрый снег, что может способствовать образованию гололедицы. Возможно усиление ветра. К утру 22 ноября может выпасть до 30 миллиметров осадков.

Кроме того, в ночь на 22 ноября осадки постепенно прекратятся, а температура составит от 0 до минус 4 градусов. Днем 23 ноября ожидается от 0 до минус 1 градуса. При этом порывы ветра уменьшатся до 7–12 метров в секунду. К тому же к Москве опять приблизится очередной циклон, он принесет в столицу снег, дождь, налипание мокрого снега на провода, гололедицу.

Также сообщалось, что в Москве и Подмосковье 21 ноября объявлен желтый уровень опасности из-за порывистого ветра.

