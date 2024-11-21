Сильный дождь и мокрый снег ожидаются в Москве до 22 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный дождь, мокрый снег и ветер с порывами 20–25 метров в секунду ожидаются в Москве с 12:00 21 ноября до 03:00 22 ноября. Об этом пресс-служба столичного главка МЧС РФ сообщила в телеграм-канале.

В связи с непогодой ведомство рекомендовало горожанам парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также быть внимательными на дороге при управлении автомобилем.

По данным "Автодора", на трассе М-1 "Беларусь" днем 21 ноября ожидаются местами дождь и мокрый снег. В ночь на 22-е число – мокрый снег. На М-3 "Украина" в ближайшие сутки будут дождь и мокрый снег, на М-4 "Дон" до утра 22 ноября – дождь.

На М-11 "Нева" в четверг прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом, а в ночь на 22 ноября на всем протяжении трассы будет преимущественно без осадков. На М-12 "Восток" в ближайшие сутки на территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей пройдут дожди.

Водителей призвали избегать резких маневров, заблаговременно включать поворотник и отдыхать по мере усталости.

Между тем в разговоре с RT замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в ближайшие дни. Согласно прогнозу, 22 ноября будет облачно, ожидаются снег и мокрый снег. Температура днем окажется в пределах 0–2 градусов, ночью – около 0 градусов.

В субботу, 23 ноября, над столицей будет проходить "очередной фронт", поэтому начиная с воскресенья прогнозируется резкое понижение температуры.

"Воскресенье, понедельник, вторник, среда – там температуры будут минусовые и ночью, и днем. Небольшая зима где-то 4–5 дней", – отметил синоптик.

В воскресенье, 24 ноября, атмосферное давление будет расти, днем без осадков. Температура ночью с субботы на воскресенье составит от минус 2 до минус 4 градусов по Москве и до минус 6 по области. Днем в городе ожидается от 0 до 2 градусов и до минус 5 по области, добавил Цыганков.

Между тем 21 ноября Москва окажется на дне "барического колодца", поскольку атмосферное давление достигнет аномально низкого показателя в 722 миллиметра ртутного столба. Это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Также из-за прогнозируемого порывистого ветра в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 21:00 21 ноября.