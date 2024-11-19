Синоптики спрогнозировали рекордное количество осадков в Москве 21 ноября

Синоптики прогнозируют сильные дожди в Москве в четверг, 21 ноября, которые могут стать рекордными для этой даты. За сутки ожидается больше 15 миллиметров. Последний максимум был установлен в 1923 году и составил 16,7 миллиметра.

В пятницу, 22 ноября, ожидается резкое похолодание до отметки 0 градусов, дождь сменится снегом, и к выходным может сформироваться постоянный снежный покров. Из-за резкой смены погодных условий жителей столицы предупреждают о перепадах атмосферного давления.

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