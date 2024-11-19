Более 130 новых объектов образования появятся в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве рядом с жилыми кварталами идет строительство более 130 школ и детских садов. Их возводят за счет городского бюджета и с привлечением инвесторов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как подчеркнул вице-мэр, формирование комфортной городской среды невозможно без подобного строительства.

"С начала года в столице появилось 16 школ и 23 детских сада. Более половины из них обеспечили девелоперы в рамках строительства новых жилых комплексов", – сказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что сейчас в районе Очаково-Матвеевское на улице Озерной строится школа общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.

"В районе Солнцево рядом с новой жилой застройкой возводится школа, тоже площадью более 20 тысяч квадратных метров, рассчитанная на 1,2 тысячи учеников. Кроме того, на улице Шеногина в Хорошёво-Мнёвниках появится детский сад площадью около 7 тысяч квадратных метров на 350 воспитанников", – добавил Овчинский.

При этом большинство объектов строят по госпрограмме "Столичное образование", так что они будут соответствовать единым стандартам.

Для строительства объектов образования подбирают и выделяют участки застройщикам, а также девелоперам в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

Как, в свою очередь, рассказал министр правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в районе нового жилого квартала на Дмитровском шоссе инвестор получил два участка для реализации МаИП. А на Сиреневом бульваре застройщику выделили более 3,8 гектара земли для строительства за счет бюджета образовательного комплекса. Он будет состоять из школы на 1 225 мест, а также дошкольного отделения.

Отмечается, что строительство всех объектов образования проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

Между тем в школе-гиганте в деревне Рассказовке во Внукове в настоящее время завершаются работы по благоустройству и монтажу системы уличного освещения. Школу планируют открыть в 2025 году, она станет вторым крупным образовательным учреждением в ТиНАО и третьим на территории ЖК "Переделкино Ближнее".

Кроме того, в Москве с января по октябрь этого года началась реализация 41 проекта комплексного развития территорий (КРТ). Современные городские кварталы возведут в 11 округах столицы. В рамках программы уже приступили к редевелопменту участков общей площадью 351 гектар, уточнил Ефимов.