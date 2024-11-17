Собянин: 164 образовательных учреждения построили в ТиНАО с 2012 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В ТиНАО с 2012 года построили 164 образовательных учреждения. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

По словам мэра, только в этом году достроили и ввели 10 школ и 11 детских садов. Всего округа получили свыше 47 тысяч учебных мест в школах и более 23 тысяч – в дошкольных учреждениях.

Объекты образования строились по Адресной инвестиционной программе и с помощью инвесторов. В них созданы все условия для всестороннего развития детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Например, в школах появились специализированные учебные кабинеты, медиатеки и лаборатно-исследовательские комплексы с современным оборудованием.

До 2029 года в ТиНАО планируется возвести еще больше 90 образовательных учреждений, подчеркнул Собянин.

Тем временем в столичном районе Хорошёво-Мнёвники достраивается детский сад на 200 мест по адресу Нижние Мнёвники, земельный участок 9. Общая площадь объекта превысит 3,2 тысячи квадратных метров.

В данный момент завершается монтаж внутренних инженерных систем. Готовность дошкольного учреждения составляет 97%.