Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 09:15

Город

Уникальная инновационная школа в "Сколкове" рассчитана на 850 учеников

Уникальная инновационная школа в "Сколкове" рассчитана на 850 учеников

Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"

Новости часа: в программу реновации включены 22 новые площадки

Собянин: школа "Сколка" ориентирована на получение практических навыков

Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую школу в инновационном центре "Сколково"

Сергей Собянин открыл уникальную школу "Сколка"

Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"

650 лабораторий и мастерских модернизируют в московских колледжах до конца года

Дональд Трамп намерен кардинально перестроить систему образования в США

Уникальная инновационная школа в "Сколкове" рассчитана на 850 учеников. Она стала первым объектом образования, построенным по концессионному соглашению. Столичные власти передали инвестору почти четыре гектара земли для строительства школы, которую назвали "Сколка".

В школе есть лаборатории, IT-полигон, арт-студию, спортзал и атриум. С воспитанниками работают 150 специалистов, включая учителей, психологов, логопедов и лаборантов. На каждом этапе обучения ребята создают собственное цифровое портфолио.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика