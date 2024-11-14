Уникальная инновационная школа в "Сколкове" рассчитана на 850 учеников. Она стала первым объектом образования, построенным по концессионному соглашению. Столичные власти передали инвестору почти четыре гектара земли для строительства школы, которую назвали "Сколка".

В школе есть лаборатории, IT-полигон, арт-студию, спортзал и атриум. С воспитанниками работают 150 специалистов, включая учителей, психологов, логопедов и лаборантов. На каждом этапе обучения ребята создают собственное цифровое портфолио.

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