Сергей Собянин открыл уникальную школу "Сколка"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На территории инновационного центра "Сколково" появилась новая школа "Сколка". Открытие посетил Сергей Собянин.

"С новосельем вас! Я вам скажу, что это уникальная школа не только для Москвы, хотя в Москве очень много крутых школ, но это самая уникальная, наверное, в стране", – рассказал градоначальник.

Образовательное учреждение, по словам мэра, позволяет обучать не только на абстрактных понятиях, но и на жизненных примерах, так как здесь применяется практико-ориентированное обучение.

Строительство началось в 2021 году. Здание вмещает в себя 825 учеников с 1-го по 11-й классы. Сооружение выстроено по индивидуальному проекту в современном стиле с уклоном в функциональность, его площадь составляет свыше 17 квадратных метров. Сейчас в школе обучаются 360 детей, а в штате образовательного учреждения находятся свыше 150 учителей.

Тем временем строители уже начали наружные отделочные работы в здании будущей школы в Свиблове. Образовательное учреждение на улице Русанова будет рассчитано на 550 мест, а его площадь составит 11 тысяч "квадратов".

Здание переменной этажности позволит вместить в себя 14 кабинетов для 9-х классов и еще 8 – для учеников 10-х и 11-х классов.

