Социальную и деловую инфраструктуру возведут на месте промзоны Воронцово в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 200 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости планируется построить на месте промзоны Воронцово в Москве. Новые жилые кварталы будут обеспечены социальной и деловой инфраструктурой, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что в рамках реорганизации промзоны появятся образовательные учреждения общей площадью более 28 тысяч "квадратов" примерно на 1,3 тысячи мест для школьников и дошкольников. Также построят бизнес-кластер площадью почти 170 тысяч "квадратов".

На улице Обручева уже ввели в эксплуатацию деловой центр. Рядом с ним возводят вторую очередь этого бизнес-центра. Завершить работы планируется в 2026 году, рассказал Ефимов.

Промзона Воронцово находится в центральной части Юго-Западного округа на территории районов Обручевского, Черемушки и Коньково. Редевелопменту здесь подлежит свыше 100 гектаров. Сейчас ведется активная работа застройщиков по реорганизации пространства в периметре между улицам Наметкина и Миклухо-Маклая.

В рамках создания бизнес-кластера на территории промзоны в конце 2026 года планируется завершить строительство делового центра на улице Академика Семенихина, уточнил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По его словам, первые пять этажей займут городской и коммерческой инфраструктурой, а офисы расположатся с 6-го по 23-й этаж. Общая площадь здания превысит 42 тысячи "квадратов".

В планах построить еще один деловой квартал площадью около 100 тысяч "квадратов" по адресу Старокалужское шоссе, дом 64, добавил Овчинский.

Ранее сообщалось, что свыше трех тысяч мест для школьников и воспитанников детских садов появится после завершения редевелопмента бывшей промзоны Силикатные улицы в столице. Сейчас там уже возвели школу на 500 мест и два детсада. В дальнейшем построят еще пять образовательных объектов на более 2 000 мест. После окончания работ их передадут городу.