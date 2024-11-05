Свыше 3 тысяч учебных мест появится после реорганизации промзоны Силикатные улицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 3 тысяч мест для школьников и воспитанников детских садов появится после завершения редевелопмента бывшей промзоны Силикатные улицы в Москве, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Сегодня часть территории уже преобразилась. Вместо заброшенных складских и производственных построек появляются современные жилые дома, благоустроенные дворы и объекты социальной инфраструктуры", – сказал он.

Промзона находится в районе Хорошёво-Мнёвники в СЗАО, рядом со станциями метро "Шелепиха", "Хорошёво" и "Народное Ополчение". Она также входит в общий проект "Большой Сити", затрагивающий 5 районов столицы.

В настоящее время, по словам заммэра, здесь уже построили школу на 500 мест и два детсада, а в будущем создадут еще 5 образовательных объектов на более 2 000 мест.

"После завершения строительства их передадут городу", – подчеркнул Ефимов.

В целом строительство социальных учреждений идет вместе с постройкой жилых комплексов. По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, до конца текущего года здесь достроят еще одну школу на 775 мест и детский сад на 350 мест. Суммарная площадь строящихся объектов образования – более 21 тысячи квадратных метров.

Ранее о преображении бывшей промзоны рассказывал Сергей Собянин. Он уточнял, что до 2035 года планируется возвести около 2 миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, объекты социального и общественно-делового назначения, что позволит превратить неэффективно используемые территории в комфортные городские пространства.

