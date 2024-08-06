Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин одобрил и подписал постановление о строительстве трех объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры, которые позволят создать свыше 3,2 тысячи рабочих мест. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Так, в ТиНАО возведут сразу два объекта – в районе Внуково построят завод крупномодульного домостроения, площадь которого составит более 128 тысяч квадратных метров, а в Краснопахорском районе появится логистический парк площадью в 27 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на северо-западе Москвы в районе Хорошёво-Мнёвники в составе многофункционального гостиничного комплекса возведут офисные и спортивные здания, которые займут площадь в размере свыше 11 тысяч квадратных метров. Они появятся по адресу 2-й Силикатный проезд, земельный участок № 8.

Все проекты будут воплощены в реальность за счет частных инвестиций по городской программе, связанной с стимулированием создания мест приложения труда, которую утвердили еще в 2019 году. Она направлена на привлечение застройщиков к строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных объектов для столицы.

За 4 года реализации программы правительство Москвы подписало с инвесторами свыше 120 соглашений, согласно которым в столице должно появиться более 6 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости почти во всех районах города. Для этого привлечено около 2 триллионов рублей, что позволит создать примерно 281 тысячу рабочих мест практически во всех отраслях экономики.

Недавно заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что с начала года инвесторы приобрели порядка 976 коммерческих объектов площадью более 144 тысяч квадратных метров в Москве. Общая сумма сделок в итоге составила около 16,7 миллиарда рублей, уточнил он.

Ефимов добавил, что в будущем это приведет к появлению новых рабочих мест и росту показателя валового регионального продукта. При этом большая часть объектов расположена в Западном, Центральном и Южном административных округах. Отмечается, что недвижимость здесь пользуется повышенным спросом у инвесторов.

