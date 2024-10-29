Собянин рассказал о редевелопменте бывших промзон Воронцово и Силикатные улицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал, как в Москве преображаются бывшие промзоны. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

"Неэффективно используемые территории становятся комфортными городскими пространствами для жизни, работы и отдыха", – написал он.

Одной из них станет бывшая промзона Силикатные улицы, расположенная в районе Хорошёво-Мнёвники и входящая в территорию проекта "Большой Сити". Мэр поделился, что до 2035 года на ее месте планируется возвести около 2 миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, объекты социального и общественно-делового назначения.

Уже сегодня введены в эксплуатацию жилой комплекс, школа на 500 мест и детский сад на 225 мест. Добираться до района стало удобнее благодаря новым станциям метро "Народное Ополчение" и МЦК Хорошёво.

Другая бывшая промзона столицы, Воронцово, находится в районах Обручевский, Черемушки и Коньково. Там к 2030 году планируется возвести 1 миллион квадратных метров недвижимости, в том числе жилье и объекты социального и общественно-делового назначения, рассказал Собянин.

Ранее в Троицком административном округе началось строительство жилого микрорайона с домами переменной этажности. Он появится в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) около деревни Яковлево.

В рамках строительства первой очереди коттеджного поселка возведут 12 четырехэтажных домов высотой до 14,5 метра, где разместятся свыше 520 квартир общей площадью 26,5 тысячи "квадратов".