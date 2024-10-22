Порядка 1,7 тыс дворов благоустроили в Москве с начала 2024 года

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Около 1,7 тысячи дворов были благоустроены в Москве специалистами комплекса городского хозяйства (КГХ) с начала 2024 года, сообщил заммэра Петр Бирюков.

В рамках работ были обновлены асфальтовые покрытия пешеходных дорожек и проездов, а также обустроены парковки.

"Важный заключительный этап благоустройства – озеленение, в ходе работ разбили газоны и клумбы", – цитируют вице-мэра в телеграм-канале КГХ.

При этом все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан. Так, в план работ по благоустройству входят замена или установка новых малых архитектурных форм, москвичи могут принять участие в выборе их дизайна.

Также специалисты размещают качели и беседки при наличии необходимого пространства, ремонтируют детские и спортивные площадки, в том числе меняют на них покрытие и оборудование.

Кроме того, особое внимание уделяется модернизации системы освещения – работники устанавливают фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами, а еще по желанию жителей и при наличии необходимых условий размещают места для выгула домашних питомцев.

На юге столицы благоустроили 142 двора в 2024 году на средства от платных парковок. Специалисты сделали тротуары, парковочные карманы и пешеходные переходы, отремонтировали асфальтобетонное покрытие, спортивные и детские площадки, установили "лежачие" полицейские, бордюрные камни и малые архитектурные формы, проложили дорожки и сделали озеленение.

Средства с платных парковок отправляются даже в те районы, где таких паркингов нет. При этом местные жители сами решают, какие работы необходимы на их территории. С просьбой о благоустройстве они обращаются к муниципальным депутатам.

