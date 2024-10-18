98 детских и спортивных площадок созданы у новостроек по реновации в ЮЗАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возле новых домов в ЮЗАО, выстроенных по программам реновации, оборудованы 98 детских и спортивных площадок. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сейчас на юго-западе города 6 500 семей уже переехали в 39 новостроек, вокруг которых созданы 61 детская площадка и 37 спортивных площадок.

"Общая площадь благоустроенной территории составляет 182 300 квадратных метров", – указал вице-мэр.

Всего по реновации планируется благоустроить около 2 тысяч гектаров придомовых территорий. В целом на стадии проектирования и строительства, по словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в ЮЗАО находятся почти 50 новых домов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в ближайшие 3 года в столице построят еще 200 школ и детских садов, а также других объектов инфраструктуры. Кроме того, за это же время в Москве появится еще 7,3 миллиона "квадратов" жилых помещений, большая часть из которых – по реновации.

