Две высотки на набережной Яузы в Мытищах достроят в 2026 году

Фото: gusn.mosreg.ru

Строительство двух 24-этажных зданий на набережной Яузы в Мытищах завершат в последнем квартале 2026 года. О проекте рассказала пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

"Инспекторы проверили ход строительства двух домов (№ 5 и 6) на территории жилого комплекса "Яуза парк" в Мытищах. Рабочие возвели конструкции подземной части, а сейчас монтируют надземную часть здания. Строительная готовность домов составляет 25%", – уточнили в ведомстве.

Жилой комплекс "Яуза парк" построят в 5 минутах ходьбы от железнодорожной станции Мытищи и в 20 минутах на машине от станции метрополитена "Медведково". Это будут 20 домов разной этажности с дворами-парками и бесплатным Wi-Fi.

Кафе, магазины и салоны красоты откроются на первых этажах зданий. Местные жители смогут гулять по благоустроенной набережной, рядом также появится пешеходный бульвар.

Между тем жилой дом по программе реновации построят в столичном районе Кузьминки. Он появится в рамках квартальной застройки по адресу улица Маршала Чуйкова, земельный участок 18а.

Предельная площадь новостройки составит 27,9 тысячи квадратных метров. Для строительства выделен участок в один гектар. После сдачи объекта москвичи получат жилье в современном доме в шаговой доступности от остановок городского транспорта и паркового комплекса.

