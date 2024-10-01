Жилой комплекс на 22 квартиры возведут в Пресненском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилой комплекс на 22 квартиры появится в Нижнем Кисловском переулке. Соответствующий проект уже согласован, заявили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Председатель комитета Иван Щербаков рассказал, что на территории ЖК также будет создан физкультурно-оздоровительный центр. При этом общая площадь комплекса составит около 18,3 тысячи квадратных метров.

В соответствии с документацией, здание будет разделено на три секции. Одна из них станет шестиэтажной и две – девятиэтажными. При этом семь из 22 квартир будут расположены в первой секции, девять разместятся во второй, а еще шесть – в третьей. Для каждой секции планируется создать отдельный вход с вестибюлем.

Физкультурно-оздоровительный центр, площадь которого будет равна 857 квадратным метрам, также оборудуют отдельным входом с улицы. В его подземной части будет размещен паркинг, где смогут встать 43 машины, и технические помещения различного назначения.

Вместе с тем в здании планируется выделить место на кладовые для хранения сезонных вещей. Проектные решения также подразумевают, что придомовая территория комплекса будет делиться на два внутренних двора – основной и сервисный. Доступ туда будет предоставлен водителям специального транспорта и тем жильцам, у которых есть автомобили.

Кроме того, дом по программе реновации будет построен в столичном районе Кузьминки. Проект подразумевает возведение двухсекционного здания, в котором будут 222 квартиры. Площадь новостройки составит 20 тысяч квадратных метров.