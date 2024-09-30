Дом по программе реновации будет построен в районе Кузьминки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации будет построен в столичном районе Кузьминки. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор, передает портал мэра и правительства города со ссылкой на главу комитета Антона Слободчикова.

Проект подразумевает возведение двухсекционного здания, в котором будут 222 квартиры. Дом построят по адресу улица Юных Ленинцев, земельный участок № 113.

При этом площадь новостройки составит 20 тысяч квадратных метров. Всего в здании планируется создать две входные группы, которые будут украшены витражным остеклением. В каждой из них отведут место под лифтовый холл, колясочную и помещение для консьержа, отметил Слободчиков.

Вместе с тем специалисты выполнят фасады здания из навесных трехслойных панелей, облицованных резанными частями керамического кирпича. На них планируется установить корзины для кондиционеров.

В подъездах будут созданы сквозные проходы, которые позволят жителям пройти во внутренний двор, не выходя на проезжую часть. Кроме того, в обеих секциях дома установят по два лифта, грузоподъемность которых составит 400 и 1 000 килограммов соответственно.

В самих квартирах будет выполнена полная отделка и установлено необходимое оборудование. Речь идет об осветительных приборах, кухонных мойках и плитах, а также сантехнике, как того требуют стандарты программы реновации.

В самом доме и на территории около него планируется создать безбарьерную среду, расположив входы в здание на уровне земли. Специалисты также проложат вокруг строения проезды и тротуары, оборудуют места для отдыха, детскую и спортивную площадки, высадят деревья и кустарники, а также установят уличное освещение. Вместе с тем проект подразумевает обустройство плоскостной парковки на 21 машино-место. При этом 7 из них будут отданы маломобильным жильцам.

Мосгосстройнадзор будет держать под контролем каждый этап строительства. Специалисты ведомства составят график проверок после того, как застройщик направит в комитет извещение о старте строительно-монтажных работ. В выездных мероприятиях также будут участвовать сотрудники подведомственного Центра экспертиз. В их задачи будет входить выполнение комплекса лабораторно-инструментальных исследований стройматериалов и конструкций на соответствие проектной документации.

Кроме того, новостройку по программе реновации построят в Бабушкинском районе столицы. Под будущий объект выпустили градостроительный план земельного участка площадью 0,36 гектара.