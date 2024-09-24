Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом по программе реновации построят на проспекте Вернадского в Москве. Его площадь составит 44,7 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

"Москвичи получат новые квартиры в современном доме в районе с благоприятной экологической средой и обновленной инфраструктурой", – указала она.

По словам Княжевской, комплекс расположится по адресу проспект Вернадского, земельный участок 83.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона горожан и предполагает расселение 5 176 домов. За прошлый год в Москве под заселение было передано 59 зданий.

Между тем новостройку по программе реновации возведут в Тимирязевском районе Москвы. Для строительства дома уже оформлен градостроительный план земельного участка площадью 0,6 гектара. Новостройка появится в районе станции Петровско-Разумовская Московского центрального диаметра, по улице Линии Октябрьской Железной Дороги.

Кроме того, более 339 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации построят на юго-западе Москвы в рамках четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ). Всего в проекты вложат около 171 миллиарда рублей, в результате на построенных территориях появятся 5,1 тысячи рабочих мест.

