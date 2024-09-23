23 сентября, 18:21Город
Новостройка по реновации будет возведена в Тимирязевском районе Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Тимирязевском районе Москвы построят новостройку по программе реновации, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Юлиану Княжевскую.
Для строительства дома уже оформлен градостроительный план земельного участка площадью 0,6 гектара. Новостройка появится в районе станции Петровско-Разумовская Московского центрального диаметра, по улице Линии Октябрьской Железной Дороги.
"Жилой дом предельной площадью 21,8 тысячи квадратных метров появится в одном из быстроразвивающихся столичных районов, где создана продуманная социальная и коммерческая инфраструктура, а также есть благоустроенные скверы и парки", – отметила Княжевская.
Между тем более 339 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации построят на юго-западе Москвы в рамках четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ). Всего в проекты вложат около 171 миллиарда рублей, в результате на построенных территориях появятся 5,1 тысячи рабочих мест.
Больше всего жилья (181,8 тысячи квадратных метров) возведут в Черемушках. Там проводят реорганизацию участков площадью 5 гектаров на улице Каховке и в Научном проезде.
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