Новостройка по реновации будет возведена в Тимирязевском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Тимирязевском районе Москвы построят новостройку по программе реновации, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Юлиану Княжевскую.

Для строительства дома уже оформлен градостроительный план земельного участка площадью 0,6 гектара. Новостройка появится в районе станции Петровско-Разумовская Московского центрального диаметра, по улице Линии Октябрьской Железной Дороги.

"Жилой дом предельной площадью 21,8 тысячи квадратных метров появится в одном из быстроразвивающихся столичных районов, где создана продуманная социальная и коммерческая инфраструктура, а также есть благоустроенные скверы и парки", – отметила Княжевская.

Между тем более 339 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации построят на юго-западе Москвы в рамках четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ). Всего в проекты вложат около 171 миллиарда рублей, в результате на построенных территориях появятся 5,1 тысячи рабочих мест.

Больше всего жилья (181,8 тысячи квадратных метров) возведут в Черемушках. Там проводят реорганизацию участков площадью 5 гектаров на улице Каховке и в Научном проезде.