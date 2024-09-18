220 жилых комплексов по программе реновации возводят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве по программе реновации строится 220 жилых комплексов. Их общая площадь превышает четыре миллиона квадратных метров, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По данным вице-мэра, в городе на стадии проектирования и строительства сейчас находятся 464 дома. Так, 244 новостройки общей площадью 4,8 миллиона "квадратов" проектируются, еще 220 общей площадью 4,3 миллиона "квадратов" уже возводятся, уточнил Ефимов.

Больше всего жилых объектов на этапах проектирования и строительства в ВАО – там ведутся работы на 90 стартовых площадках. На втором месте расположился ЮВАО – там строятся и проектируются 74 дома. На третьем месте оказался САО – проектируют и возводят на 58 площадках, добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ранее в Головинском районе завершилось расселение 10 домов по программе реновации. Новые квартиры получили порядка трех тысяч москвичей. Расселенные дома снесут, а на их месте появится современное жилье и соцобъекты.

Между тем на юго-востоке столицы почти 30 тысяч человек получили новое жилье по реновации. Ранее москвичи владели квартирами в 163 устаревших домах, из которых 130 уже полностью расселены.