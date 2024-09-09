Удобные дороги к 25 домам по программе реновации будут обустроены в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Удобные подъезды к 25 домам, которые возводятся по программе реновации, появятся в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного городского хозяйства.

Сейчас, как рассказал заммэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков, работы по расширению дороги завершены на пяти объектах – на Верхоянской, Русаковской, Кастанаевской, Керченской улицах и на Волгоградском проспекте.

Заммэра объяснил, что жилые дома строятся на стартовых площадках в зонах сложившейся застройки, где сделаны только узкие подъездные дороги, которые не подходят для крупногабаритных авто. Поэтому, как он утверждает, новые подъезды позволят не только решить данный вопрос, но и соединить жилые кварталы с крупными магистралями.

В ходе работ возведут около 15 километров подъездных дорог площадью более 88,4 тысячи квадратных метров и почти 40 тысяч квадратных метров тротуаров. Кроме того, для маломобильных граждан появятся удобные съезды, а на близлежащей территории специалисты высадят насаждения и разобьют около 65,4 тысячи квадратных метров газона.

Для освещения подъездных путей будут установлены свыше 270 фонарей с энергосберегающими светильниками.

Между тем автомобильный мост через реку Битцу готов на 90%. Его длина составляет 109 метров. По словам Сергея Собянина, на мосту есть четыре полосы движения в каждом направлении.

При этом мост станет ключевым элементом строящегося участка Московского скоростного диаметра. Он будет соединен с Симферопольским шоссе и трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

