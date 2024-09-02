Второй этап надвижки пролетного строения моста в районе Берегового проезда завершен

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Второй этап надвижки пролетного строения в рамках возведения моста в районе Берегового проезда завершен. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Вместе с этим специалисты также занимаются реконструкцией дороги от Новофилевского до 1-го Силикатного проезда.

"В настоящее время ведутся работы по сборке металлоконструкций арочного пролетного строения, армированию железобетонного пролетного строения и устройству подпорных стен", – отметил Загрутдинов, добавив, что готовность объекта составляет 38%, а ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года.

Новый мост свяжет два берега Москвы-реки, а также улучшит транспортное обслуживание районов Филевский Парк, Пресненского и Хорошёво-Мнёвники. В рамках проекта жители района Филевский Парк смогут выехать к Береговому проезду, а в Пресненском районе появится развязка с Шелепихинским шоссе.

В мае Сергей Собянин сообщил, что работы по возведению автомобильного моста через Москву-реку у Берегового проезда выполнены почти на треть. В рамках проекта планируется реконструировать 2,1 километра дорог. Кроме того, проектом предусмотрено возведение эстакады и экранов, защищающих от шума. Территории рядом с дорогами благоустроят, а также отремонтируют внутренние коммуникации.

