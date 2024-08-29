Собянин: мост через Москву-реку в районе Берегового проезда достроят в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Новый шестиполосный автомобильный мост через Москву-реку откроют в 2024 году, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, сооружение свяжет сразу три района – Филевский Парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники. Кроме того, мост обеспечит дополнительный выезд с территории Национального космического центра в сторону северо-запада столицы.

По словам мэра, конструкцию строят методом надвижки. Сейчас строители устанавливают опоры и собирают металлоконструкции арочного пролетного строения.

В мае Собянин сообщил, что работы по возведению автомобильного моста через Москву-реку у Берегового проезда выполнены почти на треть.

В рамках проекта планируется реконструировать 2,1 километра дорог. Кроме того, проектом предусмотрено возведение эстакады и экранов, защищающих от шума. Территории рядом с дорогами благоустроят, а также отремонтируют внутренние коммуникации.

После завершения всех работ у москвичей появится еще один выезд с участка строящегося Национального космического центра.

