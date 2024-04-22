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22 апреля, 15:20

Мэр Москвы

Собянин: на пересечении шоссе Филимонковского и Ракитки появится развязка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Крупная дорожная развязка появится на пересечении Филимонковского шоссе и шоссе Ракитки. Она позволит открыть бессветофорное движение и избавит москвичей от заторов, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Он уточнил, что благодаря новой развязке сформируется удобный разворот на шоссе Ракитки.

По словам мэра, в рамках проекта возведут эстакаду вдоль шоссе Ракитки, левоповоротный съезд на Филимонковское шоссе в сторону Московской кольцевой автомобильной дороги, съезд на перспективную 3-ю очередь автомобильной дороги Марьино – Саларьево в сторону Троицка, разворотный съезд на шоссе Ракитки для движения в сторону Киевского шоссе, а также парковку в районе развязки.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027 году, добавил градоначальник.

Ранее работы с монолитными конструкциями эстакады завершили над Симферопольским шоссе на участке Московского скоростного диаметра, от МКАД до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Протяженность конструктива эстакады составляет более 350 метров.

До этого Сергей Собянин заявил, что южное направление МСД соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года. По его данным, соединение Симферопольского и Варшавского шоссе позволит их разгрузить.

Собянин утвердил проект реконструкции дорог на северо-востоке Москвы

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