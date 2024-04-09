Собянин: южный участок МСД соединят с крупными московскими трассами

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По его данным, соединение Симферопольского и Варшавского шоссе позволит их разгрузить. Мэр рассказал, что на юге столицы формируется новый дорожный каркас.

К концу 2025 года планируется выход МСД на связку с Калужским, Киевским и Минским шоссе. Благодаря запланированным работам улучшится транспортная доступность для нескольких сотен тысяч жителей Москвы и Подмосковья.

Гендиректор компании-подрядчика АО "МИСК" Фарит Хайдаров доложил Собянину, что все работы осуществляются в соответствии с планом. Строительство ведется в круглосуточном режиме. На объекте работают более 600 человек и 107 единиц техники.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, трассу начали строить в 2019 году. Сейчас ее готовность составляет 50%.

Полоса начнется от 32-го километра МКАД и протянется до места соединения строящейся трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в районе улицы Новобутовской. По ходу движения водители смогут съехать на Симферопольское и Варшавское шоссе.

Всего в рамках проекта построят 12,2 километра дорог, семь искусственных дорожных сооружений, четыре пешеходных перехода. Вдоль полосы построят шумозащитные экраны.

Благодаря вводу трассы улучшится транспортная доступность районов Бирюлево Западное, Южное Бутово, Северное Бутово, Чертаново Южное, а также подмосковного поселения Булатниковского. В них проживают порядка 580 тысяч человек.

В 2024 году в Москве планируют построить 94 километра дорог, 30 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. В 2025–2026 годах в городе возведут 171 километр дорог, 41 искусственное сооружение и 45 пешеходных переходов.

Между тем в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы на 2024–2026 годы к подмосковным дачным поселкам подведут шесть автодорог. Их общая протяженность составит 20,2 километра.

