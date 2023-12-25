Шесть автодорог подведут к подмосковным дачным поселкам до 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

К дачным поселкам Подмосковья планируют подвести шесть автомобильных дорог. Об этом рассказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Работы пройдут в рамках адресной инвестиционной программы Москвы на 2024–2026 годы. Общая протяженность дорог составит 20,2 километра.

"Реализация проектов обеспечит круглогодичный и удобный подъезд к участкам для многих тысяч садоводов", – приводит слова Жидкина портал мэра и правительства Москвы.

Новые дороги проведут к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) "Зеленый Сад", "Соколово", "Озерное", "Циклон", "Лесное-1", "Лесные Дали", "Садко", "Лесная Поляна", "Гевея", "Юбилейный", "Раздолье", "Родник", а также к СНТ собственников недвижимости "Боровик".

Помимо этого, планируется построить подъездную дорогу от деревни Холм до СНТ "Искона" Можайского городского округа Подмосковья и провести дорогу от деревни Хоругвино до ассоциации садоводческих некоммерческих организаций "Кочергино" в городском округе Солнечногорск.

По словам Жидкина, при включении объектов строительства учитывались пожелания москвичей, проживающих в перечисленных СНТ, к властям столицы и Сергею Собянину.

Кроме того, в 2023 году в поселении Мосрентген в ТиНАО рабочие построили дороги к деревне Дудкино и прилегающим СНТ длиной более 1,4 километра. Благодаря этому улучшилось транспортное сообщение деревни и СНТ с МКАД и Киевским шоссе.

Глава департамента добавил, что новая дорога оснащена средствами организации движения согласно нормам безопасности. Каждый день ей пользуются более трех тысяч жителей Мосрентгена.

Ранее сообщалось, что почти четыре километра дорог построят от Большой Филевской улицы до ТТК в Западном административном округе Москвы. Работы завершены на 52%.

В данный момент рабочие прокладывают инженерные коммуникации, строят стены надземной части очистного сооружения, укрепляют и монтируют металлическое пролетное строение путепровода.

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