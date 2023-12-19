Почти 4 км дорог построят от Большой Филевской улицы до ТТК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Почти четыре километра дорог построят от Большой Филевской улицы до ТТК в Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, работы завершены на 52%. В данный момент рабочие прокладывают инженерные коммуникации, строят стены надземной части очистного сооружения, укрепляют и монтируют металлическое пролетное строение путепровода, отметил Загрутдинов.

В итоге будет завершено строительство и реконструкция почти четырех километров дорог, включая один путепровод длиной более 200 метров в однополосном движении.

Еще в рамках благоустройства уложат 2,3 гектара газонов и высадят 115 деревьев, а также более 7,2 тысячи кустарников.

Уточняется, что территория участка начинается от Шелепихинского моста вдоль улицы Заречной в сторону Кутузовского проспекта, затем идет ответвление к улице Новозаводской в районе дома № 2Б. После этого путепровод продолжается под Белорусским мостом железной дороги, проходит вдоль Проектируемого проезда № 1033 и заканчивается в районе дома № 31 на набережной Тараса Шевченко.

Загрутдинов отметил, что после строительства объекта улучшится транспортная доступность районов Дорогомилово и Филевский Парк. Кроме того, появится транспортный маршрут между Большой Филевской улицей, проспектом Багратиона и ТТК.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве продолжают модернизировать и развивать улично-дорожную сеть. Он отметил, что рядом с аэропортом Внуково и деревней Изварино построят и приведут в порядок около семи километров дорог.

Помимо этого, мэр открыл движение в сторону области по обновленному Дмитровскому путепроводу через МЦД-3 возле станции Петровско-Разумовская.

Он пояснил, что старый путепровод Дмитровского шоссе был аварийным, поэтому его пришлось разобрать. Сначала был выстроен временный мост, а теперь построен основной.

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода