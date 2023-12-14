Бочкарев рассказал о строительстве МСД от МКАД до Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты начали возводить основные конструкции двух тоннелей на участке Московского скоростного диаметра (МСД), который соединит МКАД и автодорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Один строится под МКАД, второй – под Симферопольским шоссе. В закрытой части тоннеля, расположенного под МКАД, уже ведутся монолитные работы. Строители выполняют бетонирование перекрытий и стен, две стены уже готовы, всего их будет восемь", – отметил Бочкарев.

По его словам, общая готовность первого 102-метрового тоннеля составляет около 70%. На втором объекте строители уже завершили разработку грунта и построили перекрытия тоннеля.

"Это сооружение длиннее первого: его протяженность достигает 128,1 метра", – добавил он.

По словам гендиректора "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова, общая длина МСД от МКАД до дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 11 километров. Из них 3,6 километра – главная магистраль, а еще 7,4 километра – прилегающая улично-дорожная сеть.

"Помимо тоннелей, на этом отрезке строятся четыре эстакады, три очистных сооружения, сооружаются два надземных и один подземный пешеходный переход", – сказал Кравцов.

Согласно проекту, здесь должны провести реконструкцию уже существующего подземного пешеходного перехода и достроить мост через реку Битцу. Он напомнил, что на последнем объекте уже выполнены работы по сооружению пролетного строения.

Ранее Бочкарев рассказывал, что съезд с трассы М-2 "Крым" на МСД достроят до конца 2024 года. По его словам, готовность участка южного направления МСД вместе с эстакадой-съездом составляет 43%.

До этого Сергей Собянин уточнял, что готовность Южной рокады, которая станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца, составляет 89%. По его словам, планируется, что в следующем году ее введут в строй. Рокада свяжет четыре округа и 24 района столицы, в которых живут примерно 2,7 миллиона человек.

Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады