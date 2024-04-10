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10 апреля, 18:13

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Бочкарев: завершен монолит эстакады над Симферопольским шоссе на участке МСД

В Москве завершили монолит эстакады над Симферопольским шоссе на участке МСД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работы с монолитными конструкциями эстакады завершили над Симферопольским шоссе на участке Московского скоростного диаметра, от МКАД до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Протяженность конструктива эстакады составляет более 350 метров.

"Это искусственное сооружение является частью строящегося двухполосного левоповоротного съезда длиной более километра. Оно обеспечит движение автомобилей с Московского скоростного диаметра на Симферопольское шоссе", – объяснил заммэра.

По словам главы Стройкомплекса, эстакаду построили на 9 монолитных опорах, которые установили на фундаменте в виде низких ростверков. Пролеты сделали при помощи кранов, а укрупненную сборку металлического пролетного строения возводили на стапеле.

Движение транспорта по Симферопольскому шоссе во время работ осуществлялось по временной схеме и не останавливалось, сказал Бочкарев.

Как сообщил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, для строительства пролетных строений эстакады использовали железобетонные и металлические коробчатые балки с железобетонной плитой проезжей части.

В настоящее время специалисты занимаются нанесением антикоррозионной защиты поверхности и обустраивают оклеечную гидроизоляцию. Конструкции покрывают лакокрасочными материалами с гарантированным сроком службы не менее 15 лет.

"На этапе подготовки специалисты удаляют с металлических поверхностей следы загрязнения, окалину, химический налет, проводят абразивную чистку. Окраска железобетонных конструкций опор и пролетных строений осуществляется вододисперсными акриловыми красками", – добавил он.

В рамках работ также планируются устройство асфальтобетонного покрытия, монтаж опор освещения и инженерных сетей.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, программа развития транспортной инфраструктуры является одним из самых успешных проектов в Москве. Он добавил, что в городе возникают новые решения, которые можно перенести и в другие регионы РФ.

Ранее Сергей Собянин заявил, что южное направление МСД соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года. По его данным, соединение Симферопольского и Варшавского шоссе позволит их разгрузить. Мэр рассказал, что на юге столицы формируется новый дорожный каркас.

На МСД завершили монтаж монолитных конструкций над Симферопольским шоссе

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