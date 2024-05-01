Собянин рассказал о строительстве моста через Москву-реку у Берегового проезда

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил, что работы по возведению автомобильного моста через Москву-реку у Берегового проезда выполнены почти на треть. Подробнее о реализации проекта он рассказал в своем телеграм-канале.

"Он свяжет центр, запад и северо-запад столицы, в частности районы Филевский Парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники. На мосту будет по три полосы движения в каждом направлении", – уточняется в его публикации.

По словам мэра, планирует реконструировать 2,1 километра дорог, в числе которых:

Береговой проезд;

Проектируемый проезд №6689 от моста до 1-го Силикатного проезда;

съезд с моста и боковой проезд Проектируемого проезда №6689;

съезды с моста на Проектируемый проезд №2017;

проезд, соединяющий территории жилой застройки с двух сторон от моста.

Кроме того, проектом предусмотрено возведение эстакады и экранов, защищающих от шума. Территории рядом с дорогами благоустроят, а также отремонтируют внутренние коммуникации.

После завершения всех работ у москвичей появится еще один выезд с участка строящегося Национального космического центра, резюмировал Собянин.

Ранее мэр рассказал, что участок, соединяющий Южную рокаду и Московский скоростной диаметр, готов почти на 70%. Он пройдет от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка.

На путепроводе на съезде с МСД идет подготовка к укладке асфальта, на путепроводе через Кантемировскую улицу доделывают опоры, а на двух путепроводах, проходящих над Пролетарским проспектом, собирают пролеты.

