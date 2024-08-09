Собянин открыл новый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл новый участок автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, от станции метро "Новомосковская" до улицы Эдварда Грига.

По словам мэра, это основная магистраль ТиНАО, дублер МКАД, который соединяет пять городских магистралей. В 2026 году эту магистраль соединят с Московским скоростным диаметром. Собянин отметил, что с запуском новой магистрали открылось бессветофорное движение через весь город – от ТиНАО до Ленинградского шоссе.

"Огромная магистраль. Мы ведем работу уже в течение нескольких лет. И с каждым годом ее значение увеличивается. <…> Спасибо строителям за работу", – сказал мэр.

Строительство участка дороги от станции метро "Новомосковская" до улицы Эдварда Грига началось в октябре 2021 года и завершилось в августе 2024 года. Ожидается, что трасса длиной около трех километров по прямой значительно улучшит транспортную доступность поселка Коммунарка и района Южное Бутово с населением 330 тысяч человек. Кроме того, благодаря открытию участка ликвидируется перепробег до 5,1 километра, что сократит время проезда на 12 минут.

Всего в составе участка возвели 16,3 километра дорог. С целью снижения уровня шума вдоль боковых проездов основного хода магистрали установили защитные экраны протяженностью 2,6 километра.

Сейчас продолжается строительство участка трассы от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Весной 2023 года началось строительство участка трассы от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что с начала года в Москве построили 12,3 километра дорог, а также восемь искусственных сооружений и один пешеходный переход.

По его словам, в 2011–2024 годах в городе возвели более 1 370 километров дорог. Среди наиболее значимых объектов он назвал пешеходный мост, соединивший стрелку острова Балчуг с Крымской и Якиманской набережными, и транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.

Заммэра рассказал, что до конца текущего года в планах ввести в эксплуатацию еще несколько важных объектов. Речь в том числе идет о трассе, которая свяжет МСД с автомобильной дорогой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, участок автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, от станции метро "Новомосковская" до улицы Поляны, и дублер Калужского шоссе.

