18 августа, 10:22Мэр Москвы
Собянин: автомобильный мост через реку Битцу готов на 90%
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Автомобильный мост через реку Битцу готов на 90%. Его длина составляет 109 метров, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
По его словам, на мосту есть четыре полосы движения в каждом направлении. В настоящее время специалисты устанавливают парапет.
"Осталось сделать освещение, видеонаблюдение и автоматическую противогололедную систему", – отметил мэр столицы.
Мост станет ключевым элементом строящегося участка Московского скоростного диаметра. Он будет соединен с Симферопольским шоссе и трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Новый участок завершит формирование МСД за пределами МКАД на юге Москвы. Первый этап строительства планируется завершить к концу года.
9 августа Собянин открыл новый участок автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, от станции метро "Новомосковская" до улицы Эдварда Грига. Это основная магистраль ТиНАО, дублер МКАД, который соединяет пять городских магистралей. В 2026 году эту магистраль соединят с Московским скоростным диаметром. Собянин отметил, что с запуском новой магистрали открылось бессветофорное движение через весь город – от ТиНАО до Ленинградского шоссе.
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