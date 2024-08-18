Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Автомобильный мост через реку Битцу готов на 90%. Его длина составляет 109 метров, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, на мосту есть четыре полосы движения в каждом направлении. В настоящее время специалисты устанавливают парапет.



"Осталось сделать освещение, видеонаблюдение и автоматическую противогололедную систему", – отметил мэр столицы.



Мост станет ключевым элементом строящегося участка Московского скоростного диаметра. Он будет соединен с Симферопольским шоссе и трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.



Новый участок завершит формирование МСД за пределами МКАД на юге Москвы. Первый этап строительства планируется завершить к концу года.

9 августа Собянин открыл новый участок автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, от станции метро "Новомосковская" до улицы Эдварда Грига. Это основная магистраль ТиНАО, дублер МКАД, который соединяет пять городских магистралей. В 2026 году эту магистраль соединят с Московским скоростным диаметром. Собянин отметил, что с запуском новой магистрали открылось бессветофорное движение через весь город – от ТиНАО до Ленинградского шоссе.

