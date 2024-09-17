Около 20 тыс человек получили квартиры по программе реновации на западе Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Около 20 тысяч горожан из 152 расселяемых домов получили новое жилье на западе Москвы с начала реализации программы реновации. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

За восемь месяцев 2024 года владельцами новых квартир стали более 3,7 тысячи горожан из семи районов столицы. Им предоставили равнозначное жилье в новых ЖК, рассказал вице-мэр. Рядом с новыми домами расположены благоустроенные придомовые территории, спортивные и детские площадки.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на западе города больше всего договоров оформили жители района Очаково-Матвеевское. Там новое жилье получили 4,5 тысячи человек. Еще 4,3 тысячи граждан подписали документы в Можайском районе, 3,4 тысячи – в районе Фили-Давыдково.

Между тем ЗАО вместе с ВАО и ЮВАО занимают лидирующие позиции по количеству правообладателей новых квартир. Всего в столице порядка 159 тысяч человек уже заключили договоры на предложенное жилье.

Ранее сообщалось, что свыше 650 горожан из Нагорного района скоро переедут в новые квартиры по реновации, так как началось заселение ЖК в Электролитном проезде. Дом заселяют семьи из четырех пятиэтажек на Криворожской улице и в Симферопольском проезде. Здание высотой 22 этажа построено по индивидуальному проекту. Для отделки фасада использованы плитка и керамогранит.