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11 сентября, 06:15

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Более 1,7 тыс жителей Северного Измайлова получили новое жилье по программе реновации

Более 1,7 тыс жителей Северного Измайлова получили новое жилье по программе реновации

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Более 1,7 тысячи жителей Северного Измайлова получили новое жилье по программе реновации с начала 2024 года. Это самый высокий показатель среди Восточного административного округа столицы.

По данным столичного департамента городского имущества, всего на востоке столицы договоры на получение современных квартир заключили почти 6,5 тысячи москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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