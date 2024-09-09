Новая школа появится в подмосковном Молокове

Фото: ООО "Брусника"

Новая школа на 825 учеников появится в селе Молоково Ленинского городского округа Московской области. Общая площадь образовательного учреждения составит 15 тысяч квадратных метров, сообщает девелоперская компания "Брусника".

В средней и старшей школах запланированы 3 блока специальных кабинетов: зона естественно-научного цикла, информатики, зоны технологично-трудового обучения, библиотечно-информационный центр на 300 человек, демонстрационное пространство для авторского чтения и зона IT. Всего специальных кабинетов в школе 17, а общих – 15. Также в новой школе предусмотрен спортивный кластер.

"Каждый наш проект – это совершенствование самих себя. В этой школе мы предусмотрели лифт, места отдыха для детей с ограничением по здоровью, галереи и амфитеатр для проведения общешкольных мероприятий. Сами классы будут вмещать оптимальное количество учеников – 25, это позволит сделать образовательный процесс более комфортным", – прокомментировал руководитель проекта Юрий Михайлов.

Строительство школы планируют завершить к 2026 году и передать в муниципальное управление, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что крупный образовательный комплекс площадью 23 тысячи квадратных метров появится в районе Очаково-Матвеевское. В него войдут школа, где смогут обучаться 825 детей, и детский сад, рассчитанный на 225 воспитанников. На территории комплекса также планируется создать спортивную площадку с игровыми зонами для детей разного возраста и прогулочные площадки для дошкольников.