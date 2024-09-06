Строительство образовательного комплекса началось в Южнопортовом районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Строительство образовательного комплекса на 550 мест началось в Южнопортовом районе. Инвестор работает над возведением объекта по договору участия, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, специалисты уже приступили к работам нулевого цикла. Общая площадь здания превысит 12,5 тысячи квадратных метров. После окончания всех работ здание будет передано городу.

Функционально учреждение планируется разделить на два блока. Трехэтажную часть здания передадут начальной школе, в которой смогут обучаться до 400 детей, а двухэтажная секция на 150 мест будет предназначена для дошкольников.

Образовательный комплекс будет возведен по адресу Волгоградский проспект, владение 32/4. После передачи здания в эксплуатацию его оператором станет школа имени В. В. Маяковского.

Механизм обеспечения новых жилых районов столицы объектами социальной инфраструктуры, в рамках которого и началось строительство комплекса, был утвержден в феврале 2021 года. В соответствии с ним, город заключает с девелоперами договоры участия в развитии и благоустройстве Москвы.

"По договорам участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застройщики передают городу объекты по завершении строительства. Ввод образовательного комплекса в Южнопортовом районе планируется в четвертом квартале 2025 года", – отметил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на возведение данного образовательного комплекса в мае текущего года. Контрольно-надзорные мероприятия планируется проводить на всех этапах строительства. На данный момент сотрудники комитета уже провели первую выездную проверку. В ее рамках специалисты проверили организацию работ и содержание стройплощадки, уточнил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков.

Помимо возведения комплекса, проект подразумевает благоустройство прилегающей территории, площадь которой превышает 0,8 гектара. Там планируется создать прогулочные площадки, а также зоны для спортивных мероприятий и подвижных игр.

При этом западная часть участка будет отдана под строительство дошкольной секции с отдельным входом, а также детские площадки и спортивное ядро. В здании откроют физкультурный и музыкальный залы, а также создадут помещения для развивающих занятий. В дальнейшем их можно будет разделять на зоны за счет раздвижной трансформируемой перегородки.

В восточной части участка возведут здание начальной школы, которое также оснастят отдельной входной группой. Рядом с ним будут созданы игровые площадки и амфитеатры. В учреждении также появятся спортивный и гимнастический залы и многофункциональное многосветное пространство, которое будет выполнять функции актового зала. Кроме того, ряд помещений планируется отвести для проведения внеурочных занятий, в том числе для групп продленного дня. Там также появятся робокласс, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания и многофункциональный информационный библиотечный центр.

Ранее Сергей Собянин одобрил строительство школы и детского сада в районе Западное Дегунино. Здания возведут за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, которая за четыре года охватила практически все столичные районы.