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Новости

10 сентября, 15:15

Новости

Сергей Собянин сообщил об открытии сразу 12 поликлиник после реконструкции

Сергей Собянин сообщил об открытии сразу 12 поликлиник после реконструкции

Собянин открыл обновленное здание детской поликлиники в районе Соколиная гора

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Сергей Собянин открыл переоборудованное здание детской поликлиники № 52 в районе Соколиная гора. Ремонт длился в течение года, в медучреждении заменили все оборудование.

Известно, что еще 22 городские поликлиники полностью отремонтировали в ходе реализации столичной программы модернизации амбулаторного звена, 12 из них уже готовы принимать москвичей. Подробнее о том, насколько изменилась учреждение на Зверинецкой улице после капитального ремонта, – в эфире телеканала Москва 24.

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