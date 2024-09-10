10 сентября, 15:15Новости
Сергей Собянин сообщил об открытии сразу 12 поликлиник после реконструкции
Сергей Собянин открыл переоборудованное здание детской поликлиники № 52 в районе Соколиная гора. Ремонт длился в течение года, в медучреждении заменили все оборудование.
Известно, что еще 22 городские поликлиники полностью отремонтировали в ходе реализации столичной программы модернизации амбулаторного звена, 12 из них уже готовы принимать москвичей. Подробнее о том, насколько изменилась учреждение на Зверинецкой улице после капитального ремонта, – в эфире телеканала Москва 24.