07 сентября, 12:25Транспорт
Маршрут м54 начал курсировать между метро "Верхние Лихоборы" и станцией Лосиноостровская
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Новый автобусный маршрут м54 запустили между станцией метрополитена "Верхние Лихоборы" и железнодорожной станцией Лосиноостровская. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем официальном телеграм-канале.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что маршрут удалось запустить благодаря открытию новой трассы между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.
"Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую автодорогу, которая связала Северный и Северо-восточный округа столицы. Мы сразу запустили здесь новый магистральный маршрут наземного транспорта. Ожидаем, что на нем будут совершать более 9 тыс поездок в рабочий день вне сезона отпусков. Жителям станет удобнее передвигаться по городу, а также добираться до ближайших социальных объектов", – отметил вице-мэр.
Накануне Собянин открыл новую транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.
По словам мэра, дорога из шести полос длиной порядка одного километра связала Северо-Восточный и Северный округа, где проживают почти 2,6 миллиона человек. Собянин подчеркивал, что новая трасса сможет снять нагрузку с близлежащих магистралей, а пробег автомобилей, проезжающих между СВАО и САО, уменьшится в два раза.
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