График некоторых авиарейсов во Внуково сместился из-за введенных ранее ограничений

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В международном аэропорту Внуково сместился график ряда рейсов из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Сейчас авиакомпании принимают необходимые меры для введения рейсов в расписание. Кроме того, в аэропорту стабилизирована ситуация с очередями на регистрацию, а ряд задержанных рейсов уже вылетели по маршруту назначения, еще на несколько рейсов уже была объявлена посадка.

Также в штатном режиме работает международный аэропорт Домодедово, сообщили в пресс-службе гавани РИА Новости. Прием и выпуск самолетов осуществляется планово, а с пассажирами, рейсы которых ранее задержали, сейчас работают представители авиакомпаний.

Ранее в аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на использование воздушного пространства в Московской воздушной зоне. Столичные аэропорты временно не могли принимать и отправлять воздушные суда. Однако позднее ограничения рейсов были сняты.