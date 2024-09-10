Аэропорты Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют рейсы

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Столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют воздушные суда.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:30", – приводит ТАСС заявление аэропорта Внуково.

Аналогичные ограничения были введены и в Домодедово.

"По решению государственной корпорации по организации воздушного движения введены временные ограничения на работу московского аэропорта Домодедово", – цитирует РИА Новости представителя авиагавани.

Так, утром 10 сентября на запасные аэродромы Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары направили 13 рейсов из Домодедово. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Подобные ограничения на прием и вылет самолетов также были введены утром 10 сентября в подмосковном аэропорту Жуковский.