Ограничения рейсов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский с 07:58 по московскому времени сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов (ВС). Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – отметил Кореняко.

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Так, утром 10 сентября на запасные аэродромы Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары направили 13 рейсов из Домодедово.

Подобные ограничения на прием и вылет самолетов также были введены утром 10 сентября в подмосковном аэропорту Жуковский.