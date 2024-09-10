10 сентября, 08:16Транспорт
Ограничения рейсов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский с 07:58 по московскому времени сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов (ВС). Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – отметил Кореняко.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Так, утром 10 сентября на запасные аэродромы Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары направили 13 рейсов из Домодедово.
Подобные ограничения на прием и вылет самолетов также были введены утром 10 сентября в подмосковном аэропорту Жуковский.